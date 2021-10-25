شاهد: عاصفة قوية تجتاح كاليفورنيا تتسبب بانهيارات وانقطاع للكهرباء







رام الله - دنيا الوطناجتاحت عاصفة قوية، أمس الأحد، شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ما أدت لوقوع انهيارات طينية، وإسقاط أعمدة الكهرباء، كما هبت رياح عاتية على سان فرانسيسكو مع تحول العاصفة، التي اكتسبت قوة كبيرة، نحو الجنوب.وقال مارك تشينارد، خبير الأرصاد من مركز التنبؤ بالطقس في هيئة الأرصاد الوطنية، إنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة على الساحل الغربي قد يصل منسوبها إلى عشر بوصات، وفق (سبوتنيك) الروسية.الجدير ذكره، أن العاصفة جاءت بعد أحد أكثر مواسم حرائق الغابات شدة في تاريخ كاليفورنيا، مما زاد من خطر وقوع سيول.