تفاصيل جديدة.. مكتب رئيس الوزراء السوداني يتحدث عن مصير حمدوك وزوجته



وقال البيان الذي نشرته وزارة الإعلام السودانية على حسابها الرسمي بموقع (فيسبوك): "تم اختطاف رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك وزوجته فجر اليوم الاثنين 25 أكتوبر 2021 من مقر إقامتهما بالخرطوم، وتم اقتيادهما لجهة غير معلومة من قبل قوة عسكرية، كما اعتقلت القوات الأمنية بالتزامن عدداً من أعضاء مجلس السيادة والوزراء وقيادات سياسية".





واعتبر البيان أن ما حدث "يمثل تمزيقاً للوثيقة الدستورية وانقلاباً مكتملاً على مكتسبات الثورة التي مهرها شعبنا بالدماء بحثاً عن الحرية والسلام والعدالة".



كما حمل القيادات العسكرية في الدولة السودانية المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأسرته، مضيفًا "كما تتحمل هذه القيادات التبعات الجنائية والقانونية والسياسية للقرارات الأحادية التي اتخذتها".





رام الله - دنيا الوطنأكد مكتب رئيس الوزراء السوداني، أن قوة عسكرية اعتقلت عبد الله حمدوك وزوجته إلى جهة غير معلومة، محملاً القيادات العسكرية المسؤولية الكاملة عن حياته وسلامته، جاء ذلك في بيان لمكتب حمدوك، اليوم الإثنين.