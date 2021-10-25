الصحة تُعلن أحدث إحصائية لوفيات وإصابات فيروس (كورونا) في فلسطين

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الاثنين الموافق 25 أكتوبر 2021، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.وأشارت الوزيرة خلال الموجز اليومي لفيروس "كورونا" في فلسطين، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 14، جنين 23، ضواحي القدس 7، الخليل 33، بيت لحم 10، رام الله والبيرة 17، طولكرم 4، نابلس 12، قلقيلية 2، أريحا والأغوار 2، سلفيت 0، قطاع غزة 314".وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 8، جنين 13، ضواحي القدس 8، الخليل 15، بيت لحم 17، رام الله والبيرة 29، طولكرم 8، نابلس 48، قلقيلية 4، أريحا والأغوار 17، سلفيت 3، قطاع غزة 883".وسجلت 5 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، حالتان من جنين، حالة من طولكرم.ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 61 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 99 مريضاً، بينهم 14 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.