مناقصات إسرائيلية لبناء 1355 وحدة استيطانية في الضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطنتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي السير قدما وبشكل متسارع بإقرار وتنفيذ مخططات استيطانية لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية.حيث طرحت سلطات الاحتلال اليوم الأحد، مناقصات لبناء نحو 1355 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.وبحسب ما نقلته وسائل اعلام إسرائيلية ستقام الوحدات الاستيطانية الجديدة، في مستوطنات: "بيت إيل" (346 وحدة استيطانية جديدة)، و"أريئيل" (729)، و"الكانا" (102)، و"غيفع بنيامين" (96)، و"عمانوئيل" (57)، و"كارني شومرون" (22)، و"بيتار عيليت" (1).وتعتزم حكومة الاحتلال، المصادقة على بناء 3144 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وذلك خلال جلسة ستنعقد يوم الأربعاء المقبل.وستتوزّع الوحدات الاستيطانية على 30 مستوطنة وبؤرة استيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس، أكبرها في مستوطنتي "رفافا" (399 وحدة استيطانية) و"كدوميم" (380) و"كفار عتصيون" (292) و"هار براخ ا" (286) وحدة استيطانية.وتأتي عطاءات البناء في محاولة من حكومة الاحتلال لفرض مزيد من الوقائع على الأرض، حيث سعت دولة الاحتلال، إلى جعل مخطط "الضم"، أمرا واقعا من خلال المستويات العالية من الموافقات على بناء الوحدات الاستيطانية، بهدف "ضم" نحو ثلث مساحة الضفة الغربية.يذكر أن الاستيطان الإسرائيلي تضاعف خلال ولاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التي شجعت على خطة "الضم"، ولم تتراجع وتيرته بعد استلام جو بايدن رئاسة البيت الأبيض.حيث قدمت حكومة الاحتلال خطة للإدارة الأميركية برئاسة جو بايدن، حول البناء الاستيطاني في الضفة الغربية.وبحسب صحيفة (يسرائيل هيوم)، في حينه، فإن الخطة تقوم على الاستمرار في دعم الولايات المتحدة للبناء في المستوطنات كما جرى في حكم دونالد ترامب.