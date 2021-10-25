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الأمم المتحدة: أكثر من نصف الأفغان يواجهون انعدام الأمن الغذائي

الأمم المتحدة: أكثر من نصف الأفغان يواجهون انعدام الأمن الغذائي
رام الله - دنيا الوطن
قالت منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، التابعة للأمم المتحدة، اليوم الإثنين، إن أكثر من نصف سكان أفغانستان، سيواجهون نقصاً حاداً في الغذاء.

جاء ذلك في تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) الصادر عن مجموعة الأمن الغذائي والزراعة في أفغانستان، بقيادة مشتركة من قبل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.

وأكد المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، أن أكثر من 22 مليون أفغاني سيعانون من "انعدام الأمن الغذائي الحاد" هذا الشتاء، محذرًا من أن البلد غير المستقر بالفعل يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وقال "هذا الشتاء، سيضطر ملايين الأفغان إلى الاختيار بين الهجرة والمجاعة ما لم نتمكن من زيادة مساعدتنا المنقذة للحياة".

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