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شؤون فلسطينية

الاحصاء: ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء في أيلول المنصرم

الاحصاء: ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء في أيلول المنصرم
رام الله - دنيا الوطن
قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية، سجلت ارتفاعاً نسبته 0.61% خلال شهر أيلول 2021 مقارنة بشهر آب 2021، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 114.21 مقارنة بـ113.51 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 0.71%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.29%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.05% خلال شهر أيلول 2021 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع على مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية:

سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة الغربية، ارتفاعاً نسبته 58.0% خلال شهر أيلول 2021 مقارنة بشهر آب 2021، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 113.66 مقارنة بـ 113.01 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 0.71%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.23%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.02% خلال شهر أيلول 2021 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم:

سجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة ارتفاعاً نسبته .280% خلال شهر أيلول 2021 مقارنة بشهر آب 2021، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 114.44 مقارنة بـ 114.12 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 0.47%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.01%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.05% خلال شهر أيلول 2021 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع على مؤشر أسعار تكاليف إنشاء الطرق:

سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة، ارتفاعاً نسبته 0.19% خلال شهر أيلول 2021 مقارنة بشهر آب 2021، إذ ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 109.16 مقارنة بـ 108.95 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون أول 2008=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته .920%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.24%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.23%، وأسعار مجموعة تكاليف وتشغيل معدات وصيانة انخفاضاً طفيفاً مقداره %0.08.

ارتفاع على مؤشر أسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه:

سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة ارتفاعاً نسبته 0.66% خلال شهر أيلول 2021، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه إلى 123.67 مقارنة بـ 112.86 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى أسعار شبكات المياه، سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 0.97%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 126.97 مقارنة بـ 125.74 خلال الشهر السابق، بينما سجلت أسعار خزانات المياه انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.09%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 116.42 مقارنة بـ 116.53 مقارنة بالشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

ارتفاع على المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري:

سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة الغربية، ارتفاعاً نسبته 0.56% خلال شهر أيلول 2021 مقارنة بشهر آب 2021، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 110.61 مقارنة بـ 110.00 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

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