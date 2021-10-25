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"انتشار للجيش وحملة اعتقالات".. تطورات الانقلاب العسكري في السودان

"انتشار للجيش وحملة اعتقالات".. تطورات الانقلاب العسكري في السودان
انقلاب عسكري في السودان 2021
رام الله - دنيا الوطن
شهدت العاصمة السوادنية انقلاباً عسكرياً، فجر اليوم الاثنين، بالتزامن مع حملة اعتقالات طالت شخصيات سياسية وزعامات حزبية سودانية.

وذكرت وسائل إعلام سودانية، أن قوة عسكرية اعتتقلت عددا من الوزراء بحكومة حمدوك، منهم وزير الإعلام حمزة بلول ووزير الصناعة إبراهيم الشيخ ووزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، بالإضافة لشخصيات سياسية وحزبية ومدنيين بالمجلس السيادي.


فيما طالب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الله حمدوك من السودانيين "التمسك بالسلمية واحتلال الشوارع للدفاع عن ثورتهم".


ووردت أنباء عن انتشار إغلاق طرق وجسور في الخرطوم، كما تم فصل المناطق الرئيسية في العاصمة السودانية عن بعضها البعض، بحسب "سكاي نيوز عربية".

من جهتها، قالت وزارة الإعلام السودانية: "إن قوات عسكرية مشتركة تقتحم مقر الإذاعة والتلفزيون في أم درمان وتحتجز عددا من العاملين".


من جانبه، أفاد تجمع المهنيين السودانيين بوجود تحرك عسكري للاستيلاء على السلطة في السودان، ودعا بيان للتجمع السودانيين للخروج للشارع لمقاومة ما اعتبره انقلاب.

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