(148) مستوطناً يقتحمون المسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطناقتحم مجموعة من المستوطنين، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن (148) مستوطناً، اقتحموا باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية فيها، وأدوا طقوسا تلمودية، قبل ان ينسحبوا من باب السلسلة، وفق الوكالة الرسمية (وفا).وتشهد القدس القديمة وبوابتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمقدسيين والمصلين في الأقصى، إضافة إلى جملة من الاستفزازات بحق الشبان.