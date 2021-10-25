إندونيسيا: مقتل طيار وإصابة آخر بتحطم طائرة شحن

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إندونيسية، صباح اليوم الاثنين، بتحطم طائرة شحن تابعة لشركة "سمارت إير"، قرب مطار بمقاطعة بابوا شرقي إندونيسيا، ما أدى إلى مقتل قبطانها، حسبما أكد رئيس الشرطة المحلية.وذكرت وسائل الإعلام، أنه تم انتشال قبطان الطائرة ونقله إلى مركز طبي محلي قبل أن يتوفى متأثرا بجراحه.وتم إنقاذ مساعد الطيار الذي أصيب بجراح خطيرة ويخضع لعلاج مكثف في مستشفى محلي.ورجح مدير المطار هيرمان سوجيتو أن قبطان الطائرة لم يتمكن من تنفيذ هبوط آمن بسبب ضباب كثيف كان يخيم على المنطقة المحيطة بالمطار.