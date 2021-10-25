دولي

روسيا: بدء الإغلاق العام في ست مناطق لمواجهة (كورونا)

روسيا: بدء الإغلاق العام في ست مناطق لمواجهة (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
بدأ في ست مناطق روسية، اليوم الإثنين، سريان مفعول الإغلاق العام، وذلك بعد الارتفاع القياسي لعدد الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا).

وبقرارات من السلطات المحلية، تم فرض قيود على عمل المنظمات في مناطق فورونيج ونيجني نوفغورود ونوفغورود وكورسك وسامارا وإقليم بيرم.

ومن المتوقع أن يستمر الإغلاق العام في روسيا بحلول 7 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

والأربعاء الماضي، أفاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في لقائه أعضاء الحكومة بفرض عطلة رسمية تمتد من 30 تشرين الأول/ أكتوبر حتى السابع من نوفمبر المقبل، مدفوعة الأجر، على خلفية ارتفاع عدد ضحايا فيروس (كورونا) إلى مستويات قياسية في البلاد. 

ودعا بوتين في الوقت ذاته، رؤساء المناطق الروسية إلى فرض الإغلاق العام في أراضيهم ابتداء من 23 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري عند الحاجة.

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