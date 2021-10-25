غزة: 5 وفيات و314 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة في غزة، صباح اليوم الإثنين، تسجيل 5 حالات وفاة و314 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد فحص 1576 عينة.وجاء في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن إجمالي تراكمي الوفيات منذ آذار/ مارس الماضي بلغ 1543 حالة، فيما يبلغ إجمالي تراكمي الإصابات 182393، منها 6339 حالة نشطة.وأشارت الوزارة إلى، تعافي 889 حالة جديدة، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للمصابين المتعافين لـ 174511 حالة، فيما بلغت حصيلة الإصابات التي تحتاج إلى رعاية طبية 168، منها 107 حالة خطرة.