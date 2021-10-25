الاحتلال يعتقل شابًا ويفتش عدة منازل في الخليل

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مواطنا من مدينة الخليل، وفتشت عدة منازل في المحافظة.وذكرت مصادر أمنية ومحلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب نادر رمزي نادر زاهدة في العشرينات من العمر، بعد أن داهمت منزله في ضاحية إسكان البلدية وعبثت بمحتوياته.وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال فتشت عدة منازل بالمحافظة، عرف منها منزل المواطن عماد عزات أولاد محمد، في خربة سلامة ببلدة دورا جنوب غرب الخليل.وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال، عدة حواجز عسكرية على مداخل بلدتي سعير وحلحول ومدينة الخليل الشمالي جورة بحلص والجنوبي الفحص، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب في إعاقة حركتهم.