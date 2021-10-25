إسماعيل هنية ضمن 50 شخصية إسلامية مؤثرة حول العالم

رام الله - دنيا الوطنأصدر المركز الملكي للبحوث والدراسات الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الإثنين، كتابه السنوي لعام 2022 حول أكثر 50 شخصية إسلامية تأثيرا حول العالم.واحتل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية ضمن قائمة الشخصيات الإسلامية الخمسين فئة (الحكّام والسياسيين) الأكثر تأثيرًا في العالم لسنة 2022.ويهدف الكتاب، الذي حمل عنوان أكثر 500 شخصية مسلمة لعام 2022، إلى التعريف بأهمية الأسماء المتداولة في العالم الإسلامي، حيث يقوم برصدها في مختلف مجالات السياسة، والدين، والمرأة، والإعلام.