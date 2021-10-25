آليات الاحتلال تتوغل شرق خانيونس

رام الله - دنيا الوطنتوغلت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، شرق محافظة خانيونس، جنوب قطاع غزة.وأفاد مصادر محلية، بأن آليات الاحتلال توغلت شرق بلدة الفخاري، وشرعت بعمليات تمشيط وتجريف بأراضي المواطنين.وأضاف أن عملية التوغل التي تمت تحت غطاء من طائرات الاستطلاع وتخللها إطلاق نار متقطع أجبرت المزارعين على ترك أراضيهم القريبة من المكان، خشية على حياتهم.يذكر أن المناطق الشرقية والشمالية القريبة من السياج الفاصل تشهد بشكل مستمر عمليات توغل وإطلاق نار بشكل شبه يومي، ما تسبب في حرمان المزارعين من فلاحة وزراعة أراضيهم، والاستفادة منها.