مباشر | وقفة تضامنية للأسرى في غزة

شؤون فلسطينية

آليات الاحتلال تتوغل شرق خانيونس

آليات الاحتلال تتوغل شرق خانيونس
رام الله - دنيا الوطن
توغلت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، شرق محافظة خانيونس، جنوب قطاع غزة.

وأفاد مصادر محلية، بأن آليات الاحتلال توغلت شرق بلدة الفخاري، وشرعت بعمليات تمشيط وتجريف بأراضي المواطنين.

وأضاف أن عملية التوغل التي تمت تحت غطاء من طائرات الاستطلاع وتخللها إطلاق نار متقطع أجبرت المزارعين على ترك أراضيهم القريبة من المكان، خشية على حياتهم.

يذكر أن المناطق الشرقية والشمالية القريبة من السياج الفاصل تشهد بشكل مستمر عمليات توغل وإطلاق نار بشكل شبه يومي، ما تسبب في حرمان المزارعين من فلاحة وزراعة أراضيهم، والاستفادة منها.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يواصل منع دخول أجهزة طبية خاصة بأشعة العنايات المركزة لغزة

الاحتلال يواصل منع دخول أجهزة طبية خاصة بأشعة العنايات المركزة لغزة

(148) مستوطناً يقتحمون المسجد الأقصى

(148) مستوطناً يقتحمون المسجد الأقصى

الاحتلال يجدد أعمال التجريف في جزء من المقبرة اليوسفية بالقدس

الاحتلال يجدد أعمال التجريف في جزء من المقبرة اليوسفية بالقدس

غزة: 5 وفيات و314 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

غزة: 5 وفيات و314 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الاحتلال يعتقل شابًا ويفتش عدة منازل في الخليل

الاحتلال يعتقل شابًا ويفتش عدة منازل في الخليل

إسماعيل هنية ضمن 50 شخصية إسلامية مؤثرة حول العالم

إسماعيل هنية ضمن 50 شخصية إسلامية مؤثرة حول العالم

4 إصابات بـ 11 حادث سير في غزة

4 إصابات بـ 11 حادث سير في غزة

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان جنوب نابلس

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان جنوب نابلس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

(148) مستوطناً يقتحمون المسجد الأقصى

(148) مستوطناً يقتحمون المسجد الأقصى

الاحتلال يعتقل شابًا ويفتش عدة منازل في الخليل

الاحتلال يعتقل شابًا ويفتش عدة منازل في الخليل

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان جنوب نابلس

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان جنوب نابلس

طالع أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

طالع أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

الطقس: أجواء خريفية معتدلة ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة

الطقس: أجواء خريفية معتدلة ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة

منتدى غزة للزراعة الحضرية يفوز بجائزة الربيع العالمية للتأثير للعام 2021

منتدى غزة للزراعة الحضرية يفوز بجائزة الربيع العالمية للتأثير للعام 2021

المواصلات بغزة: سنستقبل السائقين ابتداءً من صباح اليوم لإتمام إجراءات الترخيص

المواصلات بغزة: سنستقبل السائقين ابتداءً من صباح اليوم لإتمام إجراءات الترخيص

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر يوم الثلاثاء

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن كشف "تنسيقات مصرية" للسفر يوم الثلاثاء

منوعات

مي العيدان بتسجيل صوتي ناري &#34;في علاقة عاطفية شاذة بين فنانة وسيدة كويتية&#34;

مي العيدان بتسجيل صوتي ناري "في علاقة عاطفية شاذة بين فنانة وسيدة كويتية"

ما حقيقة إرتداء إليسا درع واقي في حفلها بالعراق؟

ما حقيقة إرتداء إليسا درع واقي في حفلها بالعراق؟

شاهد: بسنت شوقي تتغزل بزوجها بطريقة مثيرة للجدل

شاهد: بسنت شوقي تتغزل بزوجها بطريقة مثيرة للجدل

شاهد: هالة صدقي بأغرب إطلالة لها على الإطلاق

شاهد: هالة صدقي بأغرب إطلالة لها على الإطلاق

(هوليوود) تُعلق على انتهاك الممثل بالدوين القاعدة الرئيسة لحيازة السلاح

(هوليوود) تُعلق على انتهاك الممثل بالدوين القاعدة الرئيسة لحيازة السلاح

شاهد كيف قدمت سمية الخشاب مواساتها لـ&#34;مانشستر يونايتد&#34; بعد الخسارة

شاهد كيف قدمت سمية الخشاب مواساتها لـ"مانشستر يونايتد" بعد الخسارة

مريم حسين تثير الجدل &#34;أنا مش زي رانيا يوسف.. وسعد لمجرد أفضل&#34;

مريم حسين تثير الجدل "أنا مش زي رانيا يوسف.. وسعد لمجرد أفضل"

شاهد: فنانة تشكيلية تثير الجدل بدرجة تشابهها مع مي عز الدين

شاهد: فنانة تشكيلية تثير الجدل بدرجة تشابهها مع مي عز الدين

شاهد: فيديو عفوي لإبنة باسل خياط وهي تضع له مساحيق المكياج

شاهد: فيديو عفوي لإبنة باسل خياط وهي تضع له مساحيق المكياج

شاهد: صلاح عبد الله عن شقيقه &#34;دفنته ورجعت صورت فيلم&#34;

شاهد: صلاح عبد الله عن شقيقه "دفنته ورجعت صورت فيلم"

عربي

&#34;انتشار للجيش وحملة اعتقالات&#34;.. تطورات الانقلاب العسكري في السودان

"انتشار للجيش وحملة اعتقالات".. تطورات الانقلاب العسكري في السودان

السعودية تصدر قراراً جديداً متعلقاً بموسم العمرة

السعودية تصدر قراراً جديداً متعلقاً بموسم العمرة

الديوان الملكي السعودي يصدر بيانا بشأن الملك سلمان

الديوان الملكي السعودي يصدر بيانا بشأن الملك سلمان

ليبيا: فتح باب التسجيل للمرشحين للانتخابات في نوفمبر المقبل

ليبيا: فتح باب التسجيل للمرشحين للانتخابات في نوفمبر المقبل