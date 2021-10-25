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شؤون فلسطينية

الأمم المتحدة تعقب على طرح مناقصات بناء وحدات استيطانية جديدة

الأمم المتحدة تعقب على طرح مناقصات بناء وحدات استيطانية جديدة
رام الله - دنيا الوطن
عبرت الأمم المتحدة، عن قلقها إزاء أعلان إسرائيل طرح مناقصات لبناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

وقال المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند في بيان مقتضب: إن جميع المستوطنات غير قانونية، بعد طرح مناقصات لبناء نحو 1300 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وأكد وينسلاند أن كل المستوطنات غير شرعية، وقال:"أكرر أن جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، ولا تزال تشكل عقبة كبيرة أمام السلام، ويجب أن تتوقف على الفور".

وأعرب عن قلقه من "استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".

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