أول تعليق من واشنطن بشأن الانقلاب في السودان

رام الله - دنيا الوطنهددت الولايات المتحدة، صباح اليوم الإثنين، بتجميد مساعداتها للسودان بعد الانقلاب الذي وقع فجر اليوم.ونقل الصحفي الإسرائيلي، باراك رافيد عن المبعوث الأمريكي جيفري فيلتمان، قوله: إن الولايات المتحدة قلقة للغاية بشأن الاستيلاء العسكري على الحكومة الانتقالية، هذا مخالف للدستور المؤقت وغير مقبول إطلاقا، وأي تغيير في الحكومة الانتقالية بالقوة سيعرض المساعدات الأمريكية للسودان للخطر.وشهد السودان منذ ساعات الصباح الأولى من اليوم الاثنين، تحركات عسكرية في العاصمة الخرطوم، وسط انباء تتحدث عن وضع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تحت الإقامة الجبرية، من قبل الجيش السوداني.