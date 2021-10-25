مباشر | أنباء عن انقلاب بالسودان واعتقال رئيس الوزراء "حمدوك"

عربي

انقلاب عسكري في السودان واعتقال رئيس الوزراء "حمدوك"

انقلاب عسكري في السودان واعتقال رئيس الوزراء "حمدوك"
رام الله - دنيا الوطن
نقلت وسائل إعلام عربية، أن رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك وُضع رهن الإقامة الجبرية بعد اعتقال عدة وزراء في حكومته، وسط حديث عن انقلاب عسكري جرى تنفيذه فجر اليوم الاثنين.

وقال موقع (الجزيرة.نت): إن قوة عسكرية حاصرت منزل رئيس الوزراء ووضعته رهن الإقامة الجبرية.

وأعلنت وزارة الثقافة والإعلام السودانية الاثنين أن "قوى عسكرية" اعتقلت "أغلب أعضاء مجلس الوزراء والمدنيين من أعضاء مجلس السيادة".

وهذا هو أول بيان رسمي يصدر عن الحكومة التي يترأسها عبد الله حمدوك، بعد الاعتقالات التي جرت فجرا.

ونقلت وكالة (رويترز) عن مصادر من أسرة المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني، فيصل محمد صالح، أن قوة عسكرية اقتحمت منزله واعتـ.ـقلته في وقت مبكر من اليوم الاثنين.

وتواردت أنباء أيضاً، عن اعتقال عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان، ووزير الإعلام حمزة بلول، ووزير الاتصالات هاشم حسب الرسول، ورئيس حز.ب “البعث العربي الاشتراكي” علي الريح السنهوري.

وقال "تجمع المهنيين" إن هناك أنباء عن تحرك عسكري للاستيلاء على السلطة، داعياً الجماهير للنزول إلى الشارع لمقاومة أي انقلاب.

وعقب ذلك شهدت العاصمة السودانية انقطاعاً كاملاً لخدمات الإنترنت والاتصالات، وقيام الجيش بإغلاق عدد من الجسور والأنفاق، فيما قام محتجون بقطع بعض الطرق وإضرام النار احتجاجاً على الاعتقالات.

 بدورها، هددت الولايات المتحدة الأمريكية، بتجميد مساعداتها للسودان بعد الانقلاب.

ويقول المبعوث الأمريكي جيفري فيلتمان إن بلاده قلقة للغاية بشأن الاستيلاء العسكري على الحكومة الانتقالية، مضيفًا: "هذا مخالف للدستور المؤقت وغير مقبول إطلاقا، وأي تغيير في الحكومة الانتقالية بالقوة سيعرض المساعدات الأمريكية للسودان للخطر".


 


 

أخبار ذات صلة

أول تعليق من واشنطن بشأن الانقلاب في السودان

أول تعليق من واشنطن بشأن الانقلاب في السودان

السعودية تصدر قراراً جديداً متعلقاً بموسم العمرة

السعودية تصدر قراراً جديداً متعلقاً بموسم العمرة

الديوان الملكي السعودي يصدر بيانا بشأن الملك سلمان

الديوان الملكي السعودي يصدر بيانا بشأن الملك سلمان

ليبيا: فتح باب التسجيل للمرشحين للانتخابات في نوفمبر المقبل

ليبيا: فتح باب التسجيل للمرشحين للانتخابات في نوفمبر المقبل

السيسي: أطالب بالوصول لاتفاقية متوازنة وملزمة بشأن أزمة سد النهضة

السيسي: أطالب بالوصول لاتفاقية متوازنة وملزمة بشأن أزمة سد النهضة

شاهد: غرق العديد من الأحياء في العاصمة الجزائرية بسبب الأمطار الغزيرة

شاهد: غرق العديد من الأحياء في العاصمة الجزائرية بسبب الأمطار الغزيرة

شاهد: حريق كبير يلتهم عدة محلات تجارية وسط العاصمة الأردنية

شاهد: حريق كبير يلتهم عدة محلات تجارية وسط العاصمة الأردنية

العراق: المفوضية توافق على إعادة العد والفرز اليدوي لـ 234 محطة

العراق: المفوضية توافق على إعادة العد والفرز اليدوي لـ 234 محطة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان جنوب نابلس

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان جنوب نابلس

منتدى غزة للزراعة الحضرية يفوز بجائزة الربيع العالمية للتأثير للعام 2021

منتدى غزة للزراعة الحضرية يفوز بجائزة الربيع العالمية للتأثير للعام 2021

حماس تقدم التهنئة لحركة المقاومة الشعبية في ذكرى انطلاقتها

حماس تقدم التهنئة لحركة المقاومة الشعبية في ذكرى انطلاقتها

الخارجية: طرح مناقصات لبناء وحدات استيطانية جديدة صفعة أخرى للإدارة الأمريكية

الخارجية: طرح مناقصات لبناء وحدات استيطانية جديدة صفعة أخرى للإدارة الأمريكية

شاهد: قوات الاحتلال تمنع الأسير الزبيدي من رفع إشارة النصر داخل المحكمة

شاهد: قوات الاحتلال تمنع الأسير الزبيدي من رفع إشارة النصر داخل المحكمة

نادي الأسير: قوات القمع تقتحم قسم (21) في سجن عوفر وتهدد الأسرى

نادي الأسير: قوات القمع تقتحم قسم (21) في سجن عوفر وتهدد الأسرى

وكيل وزارة الأشغال بغزة يتحدث عن الجديد بعملية إعادة الإعمار

وكيل وزارة الأشغال بغزة يتحدث عن الجديد بعملية إعادة الإعمار

حكومة الاحتلال تصدر قراراً جديداً لصالح العمال الفلسطينيين بالضفة.. ما هو؟

حكومة الاحتلال تصدر قراراً جديداً لصالح العمال الفلسطينيين بالضفة.. ما هو؟

منوعات

شاهد: فنانة تشكيلية تثير الجدل بدرجة تشابهها مع مي عز الدين

شاهد: فنانة تشكيلية تثير الجدل بدرجة تشابهها مع مي عز الدين

شاهد: فيديو عفوي لإبنة باسل خياط وهي تضع له مساحيق المكياج

شاهد: فيديو عفوي لإبنة باسل خياط وهي تضع له مساحيق المكياج

شاهد: صلاح عبد الله عن شقيقه &#34;دفنته ورجعت صورت فيلم&#34;

شاهد: صلاح عبد الله عن شقيقه "دفنته ورجعت صورت فيلم"

شاهد: أمل عرفة تعلن عن مسلسل &#34;القبة 3&#34; بطريقة مثيرة للجدل

شاهد: أمل عرفة تعلن عن مسلسل "القبة 3" بطريقة مثيرة للجدل

شاهد: ملك أحمد زاهر تتعرض لإصابة في يدها لسبب غريب

شاهد: ملك أحمد زاهر تتعرض لإصابة في يدها لسبب غريب

بتهمة الخيانة.. عقوبة صادمة لمدير أعمال هيفاء وهبي السابق

بتهمة الخيانة.. عقوبة صادمة لمدير أعمال هيفاء وهبي السابق

لهذا السبب الغريب.. حمادة هلال يغضب من مخرج فيلمه الجديد

لهذا السبب الغريب.. حمادة هلال يغضب من مخرج فيلمه الجديد

بعد غيابها عن الـ&#34;سوشيال ميديا&#34;.. ما حقيقة وفاة سوسن بدر بـ(كورونا)؟

بعد غيابها عن الـ"سوشيال ميديا".. ما حقيقة وفاة سوسن بدر بـ(كورونا)؟

شاهد: نضال الأحمدية تهاجم أصالة وتصفها بالـ&#34;داعشية&#34;

شاهد: نضال الأحمدية تهاجم أصالة وتصفها بالـ"داعشية"

رغم الفيديو المتداول.. ريم البارودي تنفي سقوطها على السجادة الحمراء بالجونة

رغم الفيديو المتداول.. ريم البارودي تنفي سقوطها على السجادة الحمراء بالجونة

عربي

السعودية تصدر قراراً جديداً متعلقاً بموسم العمرة

السعودية تصدر قراراً جديداً متعلقاً بموسم العمرة

الديوان الملكي السعودي يصدر بيانا بشأن الملك سلمان

الديوان الملكي السعودي يصدر بيانا بشأن الملك سلمان

ليبيا: فتح باب التسجيل للمرشحين للانتخابات في نوفمبر المقبل

ليبيا: فتح باب التسجيل للمرشحين للانتخابات في نوفمبر المقبل

السيسي: أطالب بالوصول لاتفاقية متوازنة وملزمة بشأن أزمة سد النهضة

السيسي: أطالب بالوصول لاتفاقية متوازنة وملزمة بشأن أزمة سد النهضة