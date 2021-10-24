المواصلات بغزة: سنستقبل السائقين ابتداءً من صباح الغد لإتمام إجراءات الترخيص

رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة النقل والمواصلات في قطاع غزة، أن مكاتب الترخيص في كافة محافظات قطاع غزة، ستستقبل السائقين، ابتداءً من صباح يوم غدٍ الاثنين، لإتمام إجراءات الترخيص للمركبات بكافة أنواعها.وأشارت الوزارة في تصريح لها، مساء اليوم الأحد، إلى أن ذلك جاء وفقاً للقرار الصادر وكيل الوزارة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته في وقت سابق من اليوم، بتقديم التسهيلات المالية.وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة، أن قرارها بتقديم التسهيلات، سيكون اعتبارا من الغد، ولمدة ثلاثة أشهر فقط.