بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن كشف "تنسيقات مصرية" للسفر يوم الثلاثاء















رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، وصول كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح البري يوم الثلاثاء.طالبت الهيئة في تصريح نشرته، مساء اليوم الأحد، على موقع الوزارة الالكتروني، المسافرين، للتوجه لإجراء فحص كورونا غداً الإثنين، بدءاً من الساعة 9 صباحاً في المراكز الصحية المعلن عنها مسبقاً بجميع المحافظات.ودعت الهيئة، المسافرين، للتواجد عند الساعة السابعة من صباح الثلاثاء، في الصالة الخارجية للمعبر؛ لتسهيل سفرهم.