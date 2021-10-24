راصد جوي يتحدث عن تأخر الأمطار رغم دخول فصل الخريف.. ماذا قال؟

رام الله - دنيا الوطنأكد ليث العلامي، الراصد الجوي الفلسطيني، أن فلسطين تشهد أداء مطري متواضع جدا، رغم مضي شهر كامل على بداية فصل الخريف الذي بدأ في 22 أيلول/ سبتمبر الماضي.وقال العلامي في تصريح نشره، مساء اليوم الاثنين على صفحته في موقع (فيسبوك): "من المُتوقع استمرار الأجواء الخريفية المُستقرة بلا تغيرات جوهرية حتى نهاية الأسبوع"..وأشار العلامي، إلى أن قلة وشح الأمطار في بداية الخريف، أصبحت ظاهرة متكررة في السنوات الأخيرة، لكنها ليست مؤشراً ولا تعطي انطباعا من الآن على ضعف الموسم المطري.