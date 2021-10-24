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السعودية تصدر قراراً جديداً متعلقاً بموسم العمرة

السعودية تصدر قراراً جديداً متعلقاً بموسم العمرة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، ألغاء مدة الـ15 يوما الفاصلة بين تصريح العمرة عبر تطبيق "اعتمرنا" أو تطبيق "توكلنا" وحجز موعد جديد لأداء العمرة.

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى إنه "يمكن حجز تصاريح أداء العمرة لتكون تصريحا فعالا في اليوم، وبعد انتهاء التصريح يمكن الحجز مرة أخرى للعمرة، وهو ما يعني أنه لن تكون هناك مدة فاصلة بين تصريح العمرة الفعال وبين إمكانية حجز تصريح للعمرة مجددا، بل بإمكان المستفيد من (اعتمرنا) أو (توكلنا) حجز موعد للعمرة مجددا بعد انتهاء التصريح الفعال"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وتأتي الخطوة بعد إعلان تخفيف الاحترازات الصحية، الأحد الماضي، والسماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام والمسجد النبوي وإلغاء التباعد بين الزوار والمصلين والمعتمرين.

وأعلنت الوزارة في وقت سابق، اقتصار إصدار تصاريح أداء العمرة والصلوات في المسجد الحرام والمسجد النبوي على الأشخاص المحصنين الحاصلين على جرعتين من لقاح فايروس كورونا المعتمد في المملكة، والحالات المستثناة من أخذ اللقاح.

وأكدت على أن "الأعمار المصرح لها بأداء العمرة من سن 12 عاما فما فوق، في حين أنه لا يسمح لمن هم دون 12 عاما بحجز تصاريح العمرة والصلاة".

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