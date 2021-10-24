دولي

وسائل إعلام: 50 عنصرا بتنظيم الدولة يسلمون أنفسهم في أفغانستان

وسائل إعلام: 50 عنصرا بتنظيم الدولة يسلمون أنفسهم في أفغانستان
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت وكالة (باجهوك) الأفغانية أن العشرات من أنصار تنظيم الدولة سلموا أنفسهم للسلطات في إقليم ننغرهار شرقي أفغانستان.

وأشارت الوكالة نقلا عن ممثلي أجهزة المخابرات الإقليمية إلى أن "50 مسلحا تابعا لتنظيم الدولة استسلموا للقوات الحكومية في الإقليم بوساطة من زعماء القبائل المحلية".

وأعلن تنظيم داعش في خراسان" المتفرع عن تنظيم الدولة في سبتمبر ومطلع أكتوبر، مسؤوليته عن عدة انفجارات وهجمات مسلحة وإطلاق نار وقعت في عدة مقاطعات في أفغانستان، سقط نتيجتها العديد من منتسبي طالبان والسكان المحليين.

وأكد المتحدث باسم الحكومة المؤقتة ذبيح الله مجاهد، أن تنظيم الدولة لا يشكل تهديدا لأفغانستان وأن طالبان قادرة على محاربة هذه المجموعة بمفردها".

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