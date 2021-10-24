حماس تقدم التهنئة لحركة المقاومة الشعبية في ذكرى انطلاقتها





















رام الله - دنيا الوطنزار وفد من حركة المقاومة الإسلامية - حماس دائرة العلاقات الوطنية، حركة المقاومة الشعبية؛ وذلك لتهنئتهم بذكرى انطلاقتهم الواحد والعشرون .وأكد وفد حماس على اعتزازه بالعلاقة مع حركة المقاومة الشعبية وتاريخها المقاوم في مقارعة الاحتلال الإسرائيلي ودورها في الداعم لمشروع المقاومة.كما وأعرب الأمين العام وقيادة حركة المقاومة الشعبية عن شكرها وتقديرها لهذه الزيارة مثمنًا دور حركة حماس ونهجها المقاوم في مواجهة الاحتلال ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية.