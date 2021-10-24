شاهد: قوات الاحتلال تمنع الأسير الزبيدي من رفع إشارة النصر داخل المحكمة













رام الله - دنيا الوطننشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الاثنين، فيديو يظهر لحظة اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأسير زكريا الزبيدي، أحد أبطال عملية الهروب من سجن جلبوع، خلال جلسة المحاكمة.ويظهر في الفيديو، الأسير زكريا الزبيدي، وهو يرفع علامة النصر ولكن جنود الاحتلال منعوه من رفع يده بإشارة النصر.يعاني الأسير الزبيدي من ظروف صعبة في العزل الانفرادي، حيث تمنع إدارة مصلحة السجون من ادخال البطانيات والوسائد وكذلك منع زيارة عائلته.وكان الزبيدي قد هرب مع خمسة اسرى اخرين، وهم محمود ومحمد العارضة ويعقوب قادري وأيهم كممجي ومناضل انفيعات، من سجن جلبوع عبر فتحة نفق تم حفرها في مرحاض السجن.وبعد أربعة أيام من تحرير انفسهم، اعادت قوات الاحتلال اعتقال كلا من الأسيرين العارضة والزبيدي وقادري، في مدينة الناصرة، فيما اعادت اعتقال كممجي وانفيعات بعد 13 في مدينة جنين.