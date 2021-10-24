وكيل وزارة الأشغال بغزة يتحدث عن الجديد بعملية إعادة الإعمار

رام الله - دنيا الوطنأكد ناجي سرحان، وكيل وزارة الأشغال العامة والاسكان في قطاع غزة، أن هناك تقدماً جيداً في عملية الإعمار في القطاع، والتي بدأت عبر المنحتين القطرية والمصرية.وأشار سرحان في تصريحات على قناة (الأقصى)، مساء اليوم الاثنين، إلى أنه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على تعويض المنازل المتضررة بأضرار من 5 الى 10 آلاف دولار من خلال المنح المتوفرة.وقال: "أنهينا جزءًا كبيرًا من إزالة الركام، واللجان الفنية للوزارة مستمرة في عملها للتأكد من حصر الأضرار في المنازل والمنشآت"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن أضرار المساكن في العدوان الأخير على القطاع، بلغت 160 مليون دولار، وهناك 50 مليوناً مخصصة لها من المنحة القطرية.وفي السياق، أكد وكيل وزارة الأشغال بقطاع غزة، أن وزارته تركز في هذه المرحلة على القطاع الاقتصادي الذي تضرر من العدوان الاخير، ليكون له نصيب الأسد من الاعمار.وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع المصريين على أوجه صرف المنحة المصرية، قائلا: "هم أرادوا البدء في إعمار البنى التحتية، وبالفعل تم البدء في تشييد شارع الرشيد الساحلي شمالي قطاع غزة"، مضيفا: "الشركات الفلسطينية هي من ستتولى عمليات الإعمار في البنى التحتية ضمن المنحة المصرية".