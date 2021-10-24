حماس: لن نترك الأسرى المضربين يواجهون ظلم السجان وندعو لأوسع تحرك شعبي

رام الله - دنيا الوطنأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تضامنها الكامل مع الأسرى المضربين عن الطعام، والذين يتعرضون لخطر حقيقي، ويهدد حياتهم، مؤكدة أنها لن تتركهم بمفردهم يواجهون ظلم السجان.ودعت الحركة على لسان الناطق باسمها، حازم قاسم، لأوسع تحرك شعبي وفصائلي، للالتحام مع الأسرى المضربين عن الطعام، وإسنادهم في معركتهم العادلة؛ لتحقيق مطالبهم ووقف سياسة الاعتقال الإداري الظالم بحقهم.وقال قاسم: "سياسة الاعتقال الإداري التي يمارسها الاحتلال، سيف مسلط على رقاب الأسرى، ومخالفة لكل القوانين الدولية والإنسانية، وهو ما يتطلب فضح الاحتلال وجرائمه"، مجدداً تأكيده على أهمية خروج المؤسسات الإنسانية والحقوقية والدولية عن صمتها إزاء ما يتعرض له الأسرى المضربين والخطر المحدق بحياتهم.