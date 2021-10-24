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سفارة فلسطين بمصر: وصول جثامين لثلاثة لمواطنين لقطاع غزة عبر معبر رفح

سفارة فلسطين بمصر: وصول جثامين لثلاثة لمواطنين لقطاع غزة عبر معبر رفح
رام الله - دنيا الوطن
أفادت سفارة دولة فلسطين بمصر، أنه وصل اليوم الأحد،  وبالتنسيق مع سفارة دولة فلسطين بموسكو جثمان الطالب كمال هاني كمال جبريل (20 عاماً) والذي وافته المنية بعد صراع مع المرض أثناء دراسته في روسيا و تم نقله  إلى جمهورية مصر العربية و من ثم إلى قطاع غزة، وجمعة محمد خليل شعث (73 عاماً)، وفاطمة إبراهيم مزيد أبو لبده(70 عاما) الذين وافتهم المنية أثناء علاجهم في جمهورية مصر العربية.

وتقدم سفير دولة فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، وكافة مستشاري وكوادر  السفارة ومندوبية فلسطين بالجامعة العربية ، بخالص العزاء والمواساة القلبية لذوي المتوفين وآل جبريل وآل شعث وآل أبو لبدة الكرام، سائلين المولى عز وجل أن يربط على قلوبهم في مصابهم الجلل وأن يتغمد روحهم الطاهرة بواسع رحمته وعظيم عفوه ومغفرته.

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