إسرائيل: الإدارة الامريكية قد تتراجع عن فتح قنصليتها للفلسطينيين بالقدس

رام الله - دنيا الوطنقال إيدان رول، نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، اليوم الأحد: "إن الإدارة الأمريكية قد تتراجع عن قرارها في إعادة فتح بعثة ديبلوماسية أمريكية للفلسطينيين في القدس، بعد أن أعربت إسرائيل عن معارضتها لمثل هذه الخطوة"، حسب ما أفادت به وكالة (رويترز).وكانت قنصلية القدس قد أُدمجت في السفارة الأمريكية من قبل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2018، بعدما تم نقلها من تل أبيب إلى مدينة القدس، وهو عكس السياسة الأمريكية التي أشادت بها إسرائيل وأدانها الفلسطينيون.وقال إيدان رول، لموقع (واينت) الإسرائيلي: "أعتقد أن لدي أسبابًا وجيهة للاعتقاد أن ذلك لن يحدث"، مضيفا: "الأمريكيون يتفهمون تعقد الوضع السياسي. ولنا معهم علاقات طيبة للغاية ... ولا نؤمن بمفاجأتهم بشيء، ولا أعتقد أنهم سيحاولون مفاجأتنا بشيء".وكان أنطوني بلينكين، وزير الخارجية الأمريكي، أكد سابقًا هذا الشهر، خطة واشنطن لإعادة فتح القنصلية، في إطار جهود لتعميق العلاقات مع الفلسطينيين، ولم يذكر جداول زمنية لذلك.