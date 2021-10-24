نائب وزير جيش الاحتلال: "نحن نقترب من شيء ما" بشأن صفقة تبادل أسرى

نقلت (القناة 13) الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن نائب وزير جيش الاحتلال، ألون شوستر حول إمكانية إبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس، بأننا "نحن نقترب من شيء ما، نأمل أن تكون هذه التطورات التي نراها هي الضوء في نهاية النفق".





يأتي ذلك بعد ساعات من تصريح نقلته إذاعة (الجيش)، بأن وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، غادر اليوم في زيارة أمنية خارج إسرائيل.





وكان مسؤول ملف الأسرى في حركة حماس، زاهر جبارين، قال في تصريح له اليوم، أن "الاحتلال سيخضع لشروط المقاومة التي قطعت عهداً أن يعود كل أسير".













رام الله - دنيا الوطن