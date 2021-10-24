الاحتلال ينشر عطاءات تسويق لـ 1,355 وحدة استيطانية بالضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطنأفادت (القناة 12) الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن ما تسمى سلطة الأراضي، نشرت عطاءات تسويق لـ 1,355 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، وذلك بتوجيه من وزير الإسكان زئيف إلكين.وحذرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، سلطات الاحتلال، من بناء وحدات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، هيثم أبو الفول، في بيان اليوم الأحد، أن المضي قدما بالمصادقة على تنفيذ خطة لبناء 3000 وحدة استيطانية جديدة خطوة مرفوضة ومدانة وتمثل خرقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.وشدد على أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء بناء المستوطنات أو توسعتها أو الاستيلاء على الأراضي أو تهجير الفلسطينيين، هي سياسة لا شرعية ولا قانونية تقوض جهود التهدئة وفرص حل الدولتين وتحقيق السلام الشامل والعادل.