حقوق الانسان بمنظمة التحرير: استهداف الاحتلال لست مؤسسات مجتمع مدني فلسطينية الإرهاب بعينه

رام الله - دنيا الوطنقالت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع الفلسطيني في منظمة التحرير، إن استهداف الاحتلال لمؤسسات مجتمع مدني فلسطيني يشكل اعتداءً على القانون الدولي الإنساني، وانتهاكا للقوانين والمعاهدات الدولية، بدعم من كل الأطراف الدولية الصامتة عنه".وأوضحت الدائرة، في بيان صحفي، اليوم الأحد، "أن قرار دولة الاحتلال بتصنيف ست منظمات حقوقية ومدنية كـ"منظمات إرهابية"، يشكل انتهاكا جديدا لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويأتي في إطار الحرب والعنصرية التي يمارسها الاحتلال بحق شعبنا بكل مكوناته".وأضافت، أن حكومة الاحتلال ووزير جيشها، قيد الاتهام في المحاكم الدولية بتهم جرائم حرب، وبالتالي لا يحق لهم الحديث عن الإرهاب، خاصة وأنهم دولة إرهاب منظم.وأشارت إلى أن الاعتداء على مؤسسات مجتمع مدني، تارة بوصفها بالإرهاب، وأخرى بحظرها والتهديد بإغلاق مراكزها، والاستيلاء على أصولها وممتلكاتها، يتطلب وقفة دولية من المجتمع الدولي ومؤسساته، لوضع حد لهذا النظام العنصري وجرائمه بحق الفلسطينيين".وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قد صنفت يوم الجمعة المنصرم، 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية كـ"منظمات إرهابية".والمؤسسات هي: (مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، ومؤسسة الحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء).