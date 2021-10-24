"العربية الفلسطينية": الاحتلال هو مصدر الإرهاب





وأشار إلى أن الاحتلال ينتهك حقوق الإنسان انتهاكا سافرا في فلسطين المحتلة، مشيرا إلى أن قرار اعتبار 6 منظمات حقوقية فلسطينية كـ"منظمات إرهابية"، امتدادا لذات السياسة الهادفة لكسر إرادة المؤسسات، وثنيها عن مواصلة عملها، واستمرارا للمخطط الذي تقوم به دوائر مؤيدة لدولة الاحتلال تنشط في امريكا، واوروبا عبر ما يسمى ب (الانجيو مونتور) لتجفيف مصادر تمويل المؤسسات الاهلية الفلسطينية وتلفيق التهم بحقها، ومحاولات وسم عملها بالإرهاب.



وقال عاشور خلال تصريحاته التي أدلى بها :الاحتلال يسعى جاهدا إلى فرض قواعد جديدة للاشتباك"، مبينا أنه يريد التنصل من كل جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، مضيفا: " توثيق منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية جرائم الاحتلال وفضحه دوليا أزعجه، وكشف وجهه الحقيقي".



ولفت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يريد التهرب من المحاسبة و العقاب بعدما اعتبرت المحكمة الدولية أن ما يحدث في دولة فلسطين المحتلة جرائم حرب و تطهير عرقي ارتكبها الاحتلال، مضيفا:" و اعتماد اليونسكو وهي منظمة أممية قرارين لصالح فلسطين المحتلة و مدينة القدس العاصمة الأبدية لفلسطين"، معتبرا أن النجاح الفلسطيني في حشر إسرائيل بالزاوية أرعب قادتها.



وطالب عضو اللجنة المركزية للجبهة، المجتمع الدولي بكبح جماح سفور إسرائيل، و خرقها للقانون الدولي، واصفا دولة الاحتلال ب" أصابها الخرف".



رام الله - دنيا الوطنأكد جميل عاشور، عضو اللجنة المركزية للجبهة العربية الفلسطينية، أمين سر ساحة غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي مصدر الإرهاب "، مستهجنا أن من يمارس إرهاب دولة يصف الفلسطينيين بالإرهاب، منددا بقرار وزير الحرب الإسرائيلية وصف ست منظمات فلسطينية لحقوق الإنسان ب" الإرهابية ".