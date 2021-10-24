الصحة العالمية: (كورونا) تسبب بوفاة 180 ألف من العاملين في الرعاية الصحية



وقال غيبريسوس في حديثه بعد نشر التقرير: "إن بيانات المنظمة تشير من 119 دولة إلى أن اثنين من كل خمسة من العاملين في مجال الصحة والرعاية على مستوى العالم يتم تطعيمهم بالكامل، لكن بالطبع هذا المعدل المتوسط ​​يخفي اختلافات كبيرة بين المناطق والتجمعات الاقتصادية".





وأشار إلى أنه في أفريقيا يحصل أقل من واحد من كل 10 عاملين في مجال الصحة على التطعيم الكامل، وفي الوقت نفسه يتم تطعيم أكثر من 80 بالمئة من العاملين الصحيين بشكل كامل في معظم البلدان ذات الدخل المرتفع.





وأضاف رئيس منظمة الصحة العالمية: "ندعو جميع البلدان إلى ضمان إعطاء الأولوية لجميع العاملين في مجال الصحة والرعاية في كل بلد للقاحات (كوفيد-19)، إلى جانب الفئات الأخرى المعرضة للخطر".





وفي تقريرها، حددت منظمة الصحة العالمية هدفًا لبلدان العالم، يتمثل في إعطاء 40 بالمئة من السكان جرعة واحدة من اللقاح المضاد لفيروس (كورونا)،على الأقل مع حلول نهاية العام الحالي.





لكن لفت غيبريسوس إلى أن حوالي 82 دولة معرضة لخطر عدم تحقيق ذلك الهدف، مما يعني أن الوباء قد يستمر في العام المقبل.



وقال: "وفقًا لبياناتنا، فإن أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا ومعظم آسيا وأستراليا كلها إما أعلى من هدف 40 بالمئة أو في طريقها لتحقيق ذلك، وفي الوقت نفسه، فإن الغالبية العظمى من البلدان الأفريقية ليست على المسار الصحيح للوصول إلى مستوى 40 بالمئة من التطعيم".





رام الله - دنيا الوطنأفادت منظمة الصحة العالمية، بأن وفيات العاملين في مجال الرعاية الصحية نتيجة فيروس (كورونا) تتراوح ما بين 80 ألف و180 ألف حالة وفاة، وذلك في الفترة من كانون الثاني/ يناير 2020 إلى أيار/ مايو من العام الحالي، وفق تقرير صادرعن المنظمة، الخميس الماضي.وناشد تيدروس أدهانوم غيبريسوس، رئيس منظمة الصحة العالمية، بضرورة منح الأولوية للعاملين في مجال الصحة في الخطوط الأمامية للحصول على التطعيم باللقاح المضاد لفيروس (كورونا)، جنبًا إلى جنب مع غيرهم من الأشخاص المعرضين للخطر، وذلك في معرض انتقاده للتوزيع غير العادل للقاحات في كافة أنحاء العالم، بحسب (سبوتنيك) الروسية.