ليبيا: فتح باب التسجيل للمرشحين للانتخابات في نوفمبر المقبل

وقال عماد السايح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي إنه من المقرر نشر قوائم الناخبين المسجلين، حسب المناطق غدًا الاثنين، مؤكدًا أن باب التسجيل للترشح سيفتح منتصف شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، بعد استكمال الاستعدادات اللوجستية والقانونية.





وأوضح السايح أن نماذج الترشح ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني للمفوضية للراغبين، مشيرًا إلى أنه سيكون على مرشحي الانتخابات الرئاسية جمع خمسة آلاف تزكية.





وفي السياق، أكدّ أنه سيتم وضع جدول زمني للاقتراع بعد استكمال المشاورات مع البرلمان بشأن التعديلات الفنية على قوانين الانتخابات التي طلبتها المفوضية، متوقعًا أن يتم الحسم فيها هذا الأسبوع، مشددًا على التزامه بتاريخ 24 كانون الأول/ ديسمبر موعدًا للانتخابات.





كما أشار إلى أن المفوضية تنتظر كذلك استكمال المجلس الأعلى للقضاء تشكيل لجان طعن بشأن قانون انتخاب الرئيس، وكذلك انتهاء وزارة الصحة من تشكيل لجان صحيّة لإعطاء الإجازة الطبية للمرشحين الذين سيخوضون الانتخابات الرئاسية.



وحول الجولة الثانية، أوضح رئيس المفوضية أنها ستجرى بعد 30 يوماً من الإعلان عن نتائج الجولة الأولى وبشكل متزامن مع الانتخابات البرلمانية، مشيراً إلى أن الإعلان عن النتائج سيكون كذلك بشكل متزامن.



وفي ما يتعلق بمعارضة المجلس الأعلى للدولة للقوانين الانتخابية التي أقرّها البرلمان، أكد السايح أن المفوضية ملزمة بتنفيذ ما يصدر عن المؤسسة التشريعية من قوانين، وليست طرفًا في هذه التجاذبات السياسية.



وبحسب تصريحات سابقة للسايح، فإن عدد المسجلين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم، بلغ بحسب 2,8 مليون شخص من إجمالي عدد سكان ليبيا الذي يناهز سبعة ملايين نسمة.







رام الله - دنيا الوطنأكدت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، اليوم الأحد، تمسكها بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وفي موعدها، لافتًة إلى أن باب الترشيح للانتخابات البرلمانية والرئاسية، سيجري فتحه عند اكتمال الاستعدادات اللوجستية.