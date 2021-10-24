طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم غد الاثنين

وعلى المسافرين التوجه لإجراء فحص (كورونا) اليوم فوراً وحتى الساعة 6 مساء في المراكز الصحية الآتية فقط:- محافظة غزة: مركز شهداء الشاطئ.- محافظة الوسطى: مركز دير البلح.- محافظة خانيونس: مركز شهداء خانيونس.كما على المسافرين التواجد الساعة 7 صباح الإثنين في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.