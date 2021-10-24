طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم غد الاثنين
تعلن الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم غد الإثنين (25 أكتوبر).
وعلى المسافرين التوجه لإجراء فحص (كورونا) اليوم فوراً وحتى الساعة 6 مساء في المراكز الصحية الآتية فقط:
- محافظة غزة: مركز شهداء الشاطئ.
- محافظة الوسطى: مركز دير البلح.
- محافظة خانيونس: مركز شهداء خانيونس.
كما على المسافرين التواجد الساعة 7 صباح الإثنين في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.
- محافظة غزة: مركز شهداء الشاطئ.
- محافظة الوسطى: مركز دير البلح.
- محافظة خانيونس: مركز شهداء خانيونس.
كما على المسافرين التواجد الساعة 7 صباح الإثنين في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.
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