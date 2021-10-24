محكمة الاحتلال تثبت الأمر الإداري الصّادر بحقّ المعتقل المضرب شادي أبو عكر

رام الله - دنيا الوطنثبتّت محكمة الاحتلال العسكرية في (عوفر) أمر الاعتقال الإداري الصّادر بحقّ المعتقل المضرب منذ (61) يوماً شادي أبو عكر، وذلك لمدّة ستّة شهور.وبيّن المحامي جواد بولس أنّ قضاء الاحتلال ادّعى بأنه لم يجد أي سبب لإلغاء الاعتقال الإداري للمعتقل أبو عكر، مضيفاً أنه سيستأنف على قرار التّثبيت.وأشار نادي الأسير الفلسطيني إلى أن المعتقل أبو عكر يقبع في سجن عيادة الرملة، وتقوم إدارة السّجن بنقله إلى المستشفيات المدنية وإعادته إلى السّجن مع كل تدهور يطرأ على حالته، علماً أنّه أصبح يعاني من مشاكل في النظر وتقيؤ وضعف جسدي وبطء في الكلام والحركة، وكذلك من أوجاع في كافّة أنحاء الجسد.يشار إلى أن المعتقل شادي أبو عكر (37 عاماً)، من مخيم عايدة في بيت لحم، وهو أسير سابق، أعاد الاحتلال اعتقاله معتقل في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وهو متزوج وأب لطفلين، وأمضى سابقاً عشر سنوات بشكل متواصل، وأفرج عنه عام 2012، ولاحقاً أعاد الاحتلال اعتقاله ثلاث مرات إداريّاً (بلا تهمة).