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السيسي: أطالب بالوصول لاتفاقية متوازنة وملزمة بشأن أزمة سد النهضة

السيسي: أطالب بالوصول لاتفاقية متوازنة وملزمة بشأن أزمة سد النهضة
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
رام الله - دنيا الوطن
طالب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بسرعة التوصل إلى اتفاقية متوازنة وملزمة بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي، لافتًا إلى أن مصر أكثر الدول جفافًا في العالم، بأقل معدل في هبوط الأمطار بين الدول.

وأشار السيسي في كلمته بمناسبة افتتاح الدورة الرابعة لأسبوع القاهرة للمياه، التي انطلقت اليوم، إلى أن نصيب الفرد في المياه في مصر لا يتجاوز 560 مترًا مكعب سنويًا، وذلك في الوقت الذي عرفت فيه الأمم المتحدة الفقر المائي على أنه 1000 متر مكعب.

ولفت إلى أن مصر أكثر الدول جفافًا في العالم، بأقل معدل في هبوط الأمطار بين الدول، مما يؤدي إلى اعتمادها بشكل شبه حصري على مياه نهر النيل التي تأتي من خارج الحدود.

وقال الرئيس المصري في كلمته "الشعب المصري يتابع عن كثب تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، وأود أن أؤكد تطلعنا للتوصل في أقرب وقت ودون مزيد من الإبطاء لاتفاقية متوازنة وملزمة قانونا في هذا الشأن، اتساقًا مع البيان الرئاسي الذي أصدره مجلس الأمن في أيلول/سبتمبر 2020".

 وأضاف: "أن التوصل لاتفاقية من شأنها تحقيق أهداف إثوبيا التنموية، والتي تتفهمها مصر وتدعمها، وبما يحد في الوقت ذاته من الأضرار البيئة والمائية والاجتماعية والاقتصادية لهذا السد على بلاده والسودان، وذلك على أساس احترام قواعد القانون الدولي وعلى النحو الذي يكرس التعاون الدولي والتنسيق".

وتابع السيسي بقوله: "أوكد على أهمية إعلاء مبادئ التعاون التضامن الدولي، بما من شأنه تمكين شعوبنا من مواجهة التحديات العالمية الراهنة اتصالا بموضوعاات المياه، حتى ننجح في مواجهتها بالتعاون معا ونتفادي أن نقع في براثن التناحر حولها، ولا ينخرط أحد منا في صراع متهور حول مصدر الحياة".

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