"النضال الشعبي" تدعو للضغط على الاحتلال لتسليم جثامين الشهداء



وقال عضو المكتب السياسي للجبهة سكرتير ساحة شمال الضفة الغربية حكم طالب خلال اجتماعها اليوم السبت في جنين، ان صمت المجتمع الدولي تجاه جرائم الاحتلال وإجراءاته العنصرية والفاشية من استيطان وعدوان متواصل على أبناء شعبنا يشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم.



وتابع طالب ان احتجاز جثامين الشهداء ومواصلة ارهاب الدولة المنظم على الأسرى في سجون الاحتلال يتطلب التكاتف الوطني وتفعيل المقاومة الشعبية ومواجهة إجراءات الاحتلال وعربدات مستوطنيه.



هذا وقام وفد من الجبهة بتقديم التهنئة للرفاق في الجبهة العربية الفلسطينية بذكرى الانطلاقة.



وأكد طالب خلال الزيارة حرص جبهة النضال الشعبي الفلسطيني على تعزيز وتمتين العلاقة النضالية والوطنية بين الجبهتين وفصائل العمل الوطني من أجل تحقيق الأهداف الوطنية ونيل كامل الحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

كما ناقشت الاجتماع اخر المستجدات السياسية والاوضاع التنظيمة والتحضيرات لخوض الانتخابات المحلية بمرحلتها الأولى.











دعت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني لتكثيف التحركات القانونية من أجل استرداد جثامين الشهداء المتحجزة لدى الاحتلال وعددهم 90 شهيدًا و 255 شهيدًا في مقابر الأرقام.