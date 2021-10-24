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شاهد: غرق العديد من الأحياء في العاصمة الجزائرية بسبب الأمطار الغزيرة

شاهد: غرق العديد من الأحياء في العاصمة الجزائرية بسبب الأمطار الغزيرة
غرق أحد الأحياء
رام الله - دنيا الوطن
غرقت العديد من الأحياء والمناطق في الولايات الشمالية بالجزائر، وخاصة في العاصمة، الليلة الماضية، بسبب التقلبات الجوية والتساقط الكثيف للأمطار.

وتوقفت حركة السير بعدة طرق في الجزائر، حيث عاش مواطنون ليلة سوداء عبر الطرقات وحتى داخل منازلهم، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، أنه تم ليلة السبت إلى الأحد، إنقاذ مئات المواطنين العالقين بسياراتهم عبر الطرقات، إلى جانب تدخلات لامتصاص المياه بطرقات وبيوت غمرتها السيول وخاصة بالجزائر العاصمة التي كانت الأكثر تضررًا لكن دون تسجيل خسائر بشرية.

من جانبها، أعلنت مصالح الدرك الوطني في البلاد، انقطاع عدة طرق ولائية ووطنية عن حركة السير بسبب التلقلبات الجوية وبعد أن غمرتها السيول أو بسبب انجرافات للتربة.

وفي الجزائر العاصمة، عرفت كل من بلديات سحاولة عين بنيان حسين داي، الجزائر الوسطى، بني مسوس، شراقة، باب الوادي، باش جراح، حالة شلل تام وغرق أغلب أحيائها، الأمر الذي جعل سكان هذه الأحياء يعيشون حالة من الرعب بعد تسرب مياه الأمطار إلى منازلهم.

ودعت مصالح الحماية المدنية المواطنين في بيان لها، عامة وسكان العاصمة بالخصوص، إلى عدم الخروج من بيوتهم بسبب الفيضانات التي تشهدها مختلف بلديات العاصمة.

وشددت مصالح الحماية المدنية على ضرورة تحلي المواطنين باليقظة وفتح الطرقات للإسعافات من أجل الوصول للأماكن المتضررة بسبب تساقط الأمطار.

 



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