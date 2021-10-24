الصين: تطعيم أكثر من 70% من السكان بلقاحات ضد (كورونا)

مي فينغ،

رام الله - دنيا الوطنأكدالمتحدث باسم اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأحد، أن الصين طعمت حوالي (75.6) في المئة من سكانها بالكامل بلقاحات ضد فيروس (كورونا) حتى 23 تشرين الأول/ أكتوبر .وقال فينغ في تصريح صحفي: " إن عدد من تلقوا الجرعات المطلوبة حتى الآن بلغ نحو 1.068 مليار من بين سكانها البالغ عددهم 1.412 مليار نسمة".وتظهر البيانات الرسمية أنه تم استخدام 2.245 مليار جرعة من اللقاحات حتى يوم السبت.وبدأت الصين حقن من مر على تطعيمهم ستة أشهر على الأقل بجرعة منشطة على أن تكون الأولوية للعاملين في الوظائف الضرورية وكبار السن ومن يعانون من ضعف المناعة.وقد احتوت الصين الفيروس إلى حد بعيد، وتعد الحالات المتفرقة التي تظهر محليا ضئيلة بالمقارنة بالحالات المسجلة في دول أخرى.