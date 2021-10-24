شؤون فلسطينية

الاحتلال يخطر مواطنين بوقف البناء بمنزليهما في مسافر يطا

الاحتلال يخطر مواطنين بوقف البناء بمنزليهما في مسافر يطا
رام الله - دنيا الوطن
أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنين بوقف البناء بمنزليهما في قرية التواني بمسافر يطا، جنوب الخليل.

وقال منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب جبور، إن قوات الاحتلال سلمت إخطارين للمواطنين فؤاد العمور، وغانم عيسى الهريني، لوقف البناء في منزليهما.

وأضاف أن المنزلين يقعان ضمن المخطط الهيكلي للقرية، إلا أن الاحتلال يواصل استهدافه للمواطنين وممتلكاتهم، بهدف ترحيلهم من المنطقة، والاستيلاء على الأراضي لصالح الاستيطان.

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