شاهد: شرطة الاحتلال تعتدي على الأسرى قادري والزبيدي في قاعة المحكمة

رام الله - دنيا الوطننشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية مقطع فيديو، اليوم الأحد، لعناصر من شرطة الاحتلال يعتدون على الأسرى يعقوب قادري وزكريا الزبيدي وإياد جرادات في قاعة محكمة الاحتلال خلال جلسة محاكمتهم، وذلك لمنعهم من رفع شارة النصر أمام وسائل الإعلام.ويظهر مقطع فيديو مجموعة من شرطة الاحتلال يحيطون بالأسرى ويعتدون عليهم، لكي لا يتحدثوا مع وسائل الإعلام ويرفعون راية النصر، وفق (مكتب إعلام الأسرى).ويشار إلى أن الاحتلال قد أعاد اعتقال الأسير الزبيدي قرب قرية أم الغنم في منطقة الجليل الأسفل بتاريخ 11 أيلول/ سبتمبر الجاري، وكذلك الأسيرين قادري ومحمود العارضة بتاريخ 10 أيلول/ سبتمبر الجاري في الناصرة، وذلك بعد تمكنهم من انتزاع حريتهم عبر نفق تم حفره أسفل سجن (جلبوع).