شاهد: حريق كبير يلتهم عدة محلات تجارية وسط العاصمة الأردنية

اندلع حريق كبير في مجمع رغدان بالعاصمة الأردنية عمان، فجر اليوم الأحد، ما أسفر عن تدمير 16 محلًا تجاريًا، وفق ما أفادت به قناة (المملكة) الأردنية.





وقال نائب مدير دفاع مدني شرق عمان علاء عبيدات، إن كوادر الإطفاء في مديرية الدفاع المدني، أخمدت فجر الأحد، حريق عدد كبير من المحلات والـبسطات في مجمع رغدان.



وأضاف في حديثه لقناة (المملكة)، أن "الحريق أتى على 16 محلاً تجاريًا ومساحته الإجمالية 1000 متر مربع".



وأشار عبيدات إلى أن نتائج التحقيق لمعرفة سبب حريق مجمع رغدان ستظهر خلال 48 ساعة، موضحًا أن هناك عشوائية في تمديدات الكهرباء ولا مسافات أمان أو مخارج طوارئ في المجمع.



بدورها، قالت مديرية الأمن العام، بيان صحفي: "إن فرق الإطفاء أخمدت الحريق وسيطرت عليه ومنعت انتشاره لأماكن مجاورة من دون وقوع أي إصابات بالأرواح"، مؤكدة فتح تحقيق بأسباب الحريق.









رام الله - دنيا الوطن