النائب العبادسة: الاحتلال هو الراعي الأول للإرهاب ووصم مؤسسات حقوقية

و قال النائب العبادسة في تصريح خاص بالدائرة الإعلامية للكتلة (24/10):" ان الاحتلال يصف كل ما يتعلق بمعارضته ومقاومته بمعاداة السامية أو الإرهاب وهي عملية واضحة لمحاولة اخراج مؤسسات تعمل في الحفاظ على حقوق شعبنا وحقوق الانسان وإيقاف أي مؤسسات تفضح جرائمه".



و أضاف النائب العبادسة" وصف الاحتلال لمؤسسات حقوقية بالإرهاب خطوة خطيرة جداً يريد الاحتلال من خلالها جعل كل الشعب الفلسطيني خارج عن القانون أو ارهابي وذلك عندما يقاوم هذا الاحتلال وهو الحق الذي كفله القانون الدولي له".



و أوضح النائب العبادسة أن الاحتلال مصدر كل الشرور فهو يقتل الشيوخ والأطفال و يعاني من شروره الأسرى في السجون ، مشيراً أن تقرير غولدستون و تقرير مخيم جنين يكشف الوجه الحقيقي للإحتلال الإسرائيلي.





و أشار النائب العبادسة أن المطلوب الآن هو حركة مقاومة شعبية فلسطينية شاملة تأخذ كل الاتجاهات من خلال المسيرات وتأخذ كل الطرق القانونية للدفاع عن شعبنا.



و دعا النائب العبادسة المؤسسات الحقوقية وأحرار العالم وأصدقاء الشعب الفلسطيني لرفض قرارات الاحتلال وفضح جرائمه واستخدام الفضاء الالكتروني لإسناد المؤسسات الحقوقية التي تعمل من اجل حماية حقوق الانسان وحقوق شعبنا.







رام الله - دنيا الوطنأكد النائب عن كتلة التغيير والإصلاح يحيى العبادسة أن تصنيف الاحتلال لمؤسسات حقوقية بـ"الإرهاب" هو خطوة خطيرة جداً يريد من خلالها وصف كل من يفضح جرائمه ويقاوم انتهاكاته بأنه إرهابي، مشدداً ان الاحتلال هو الراعي الأول للإرهاب في العالم بانتهاكه للقوانين الدولية فهو كيان خارج عن القانون يحاول طمس جرائمه.