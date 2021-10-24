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العراق: المفوضية توافق على إعادة العد والفرز اليدوي لـ 234 محطة

العراق: المفوضية توافق على إعادة العد والفرز اليدوي لـ 234 محطة
رام الله - دنيا الوطن
أكدت مفوضية الانتخابات العراقية أنها قامت بدراسة الطعون المقدمة إليها، حيث تم تدقيقها من قبل القسم المعني، وبناء عليه جرى عرض 340 طعنًا على مجلس المفوضين أمس السبت، مشيرة إلى أنه تم رد 322 طعناً، فيما تم الموافقة على العد والفرز اليدوي لـ234 محطة.

وقالت المفوضية في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بعد استكمال الإجراءات التحقيقية اللازمة في ضوء الأدلة والتوصية المرفوعة، أوصى المجلس برد 322 طعنًا لأسباب مختلفة أهمها خلو الطعن من الدليل أو مخالفته لأحكام المادة 38/ أولاً من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي النافذ".

وأضاف البيان: "حيث إن الطاعن لم يحدد المحطة أو المركز الذي يطعن بنتائجه فضلاً عن مطالبته بفتح جميع محطات الدائرة الانتخابية أو لثبوت تطابق النتائج المعلنة، وسترسل هذه الطعون مع التوصية إلى الهيئة القضائية للانتخابات للبت فيها وفقًا للقانون".

وتابع: "وفي السياق نفسه، قرر المجلس الموافقة على إعادة العد والفرز اليدوي لـ(234) محطة من المحطات الانتخابية المطعون بها بناءً على 18 طعنًا توزعت على محافظات: صلاح الدين والبصرة، إضافة إلى بغداد، كونها جاءت مدعمة بالأدلة".

وأشار البيان إلى أن المجلس سيقوم بتقديم التوصية المناسبة بشأنها بعد استكمال إجراءات العد والفرز اليدوي، إذ إن فرز الأصوات وعدها يدويًا سيكون بحضور ممثلي المرشحين المتنافسين في هذه المحطات وفق مواعيد وإجراءات وآليات يتم تحديدها لاحقاً والتبليغ بها قبل مدة مناسبة.

في السياق، أكدت المفوضية في بيانها أنها ستواصل النظر ببقية الطعون تباعًا، على أن تقوم ببيان الموقف اليومي للطعون في بيانات مستمرة على ضوء ما يتم النظر فيه يوميًا لحين إكمالها جميعًا.

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