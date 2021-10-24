دغلس: الاحتلال يعمل على تقطيع الأراضي الفلسطينية وفرض سياسة الأمر الواقع في الضفة

وفي أعقاب ذلك، أكد غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، اليوم الأحد، في حديثه لـ "دنيا الوطن" أن الخطير بذلك هو تصرف الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية؛ وكأنها أصبحت جزءًا من السيادة الإسرائيلية، وخاص في منطقة (س)، حيث أنها تشكل 63% من مساحة الضفة.





وأضاف أن قرار المصادقة سيؤثر بشكل كبير على الأراضي الفلسطينية، منوهاً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تقطيع الأراضي وفرض سياسة الأمر الواقع في الضفة.





وأكد مسؤول ملف الاستيطان، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتصرف وكأنها غير آبهة بقانون الدولي، مشيراً إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وسياسته يتجاهلان قرارات الشرعية الدولية، منها قرارات مجلس حقوق الانسان، وجمعية الأمم المتحدة.





ونوه دغلس إلى أن الوضع يزداد خطورة على الأرض، والأخطر من ذلك أنهم أقروا لجنة لمراقبة البناء في منطقة (س) وكأنها تتصرف كحكم محلي، مؤكداً على أنه سيكون استنفار سياسي دبلوماسي كبير على الأرض، إضافة إلى استنفار جماهيري شعبي.





خاص دنيا الوطن - آية الملاحييواصل الاحتلال الإسرائيلي سياسته الاستيطانية في السيطرة على أراضي الضفة الغربية، وكان آخرها مصادقته على بناء 3000 وحدة استيطانية في الضفة، بحسب ما أعلن عنه جدول أعمال ما تسمى (لجنة التخطيط والترخيص) التابعة للاحتلال.