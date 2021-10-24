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مصر تنشر بياناً حول تأثير بركان (لا بالما) على البلاد

مصر تنشر بياناً حول تأثير بركان (لا بالما) على البلاد
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، اليوم الأحد، أنه لا توجد علامات حتى الآن على توقف نشاط بركان (لا بالما)، موضحةً أن نشاط هذا البركان أدى خلال الأسبوع الماضي إلى زيادة حدة الزلازل الأرضية هناك، وزيادة انبعاثات الرماد والغازات البركانية.

وقالت هيئة الأرصاد في بيانٍ عاجلٍ لها حول نشاط بركان (لا بالما) الإسباني، وما هو تأثير غازاته على البلاد: "في 18 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، رصدت الأقمار الصناعية أثاراً خافتة مرئية من (Vog) تتدفق باتجاه أوروبا، وكان هذا بسبب التحول في اتجاه الرياح عن السابق حيث كانت تنشر غربا فوق المحيط الأطلنطي".

وأكملت: "أكد العلماء أن الغاز منتشر ومتبعثر بشكل كبير حيث يتوقع الحد الأدنى من التأثير على جودة الهواء السطحي، والحد الأدنى من الأمطار الحمضية على أوروبا، والمناطق المحيطة تبعا لآخر التقارير الصادرة عن (NASA)".

وأوضحت أنه من خلال دراسة حركة الرياح القادمة من جزر الكناري حتي جمهورية مصر العربية، يتضح أن مسار الهواء الناقل للـ(vog)، بعيد تمام عن البلاد ولا يوجد أي اتجاه للهواء يعمل على نقل الغاز.

وأكدت على أنه من غير المتوقع هطول أي أمطار غير الأمطار المحلية على السواحل الغربية بفرص ضعيفة، مؤكدة أنها تتابع عن كثب حركة انتشار الغازات من خلال صور الأقمار الصناعية واتجاهات الرياح.

وأدى (لا بالما) إلى تدفق جديد الحمم البركانية، ودمر (2000) منزل ومئات الأفدنة من الأراضي الزراعية، والذي بدأ ثورانه منذ شهر تقريباً.

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