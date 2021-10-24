عاجل

  • الصحة: 10 حالات وفاة و279 إصابة بفيروس كورونا في الضفة وغزة خلال 24 ساعة الماضية

شؤون فلسطينية

النقل والمواصلات تقرر تخفيض رسوم ترخيص المركبات ورُخص القيادة بغزة

النقل والمواصلات تقرر تخفيض رسوم ترخيص المركبات ورُخص القيادة بغزة
رام الله - دنيا الوطن
قال وكيل وزارة النقل والمواصلات في قطاع غزة، اللواء صلاح الدين أبو شرخ، اليوم الأحد، إن وزارته تعمل لتحقيق المصلحة العامة في الحفاظ على حياة المواطنين وتسهيل الحركة والتنقل وتحقيق السلاسة المرورية وفق الإمكانات المتوفرة.

وأضاف اللواء أبو شرخ في مؤتمر صحفي عقد بمدينة غزة: "من أهم أولولياتنا في هذه المرحلة تحقيق أعلى قدر من السلامة المرورية، والحد من حوادث السير، وتخفيض أعداد الوفيات والإصابات الناجمة عنها، وكذلك الخسائر المادية بالمركبات ومكونات الطريق".

وأقر أبو شرخ عدة قرارات، وهي:

توحيد رسوم المركبات الملاكي الديزل مع مركبات البنزين، حسب قوة المحرك وسنة الإنتاج.

- خصم نسبة 30% من رسوم ترخيص مركبات البنزين الملاكي.

- خصم نسبة 50% من رسوم ترخيص مركبات العمومي.

- خصم نسبة 50% من رسوم ترخيص مركبات التجاري بجميع أنواعها.

- خصم نسبة 50% من رسوم رخصة القيادة.

- خصم نسبة 50% من ضريبتي الدخل والقيمة المضافة على جميع المركبات.

وأوضح أن "هناك أسبابٌ متعددة لحوادث السير باستطاعتنا أن نتخلص من غالبيتها، وسلوكياتٌ للسائقين مخالفة للقانون تُفضي بشكل مباشر إلى وقوع الحوادث".

ومن أبرزها بحسب أبو شرخ:

1. قيادة المركبة بدون رخصة قيادة
2. السرعة الجنونية
3. الدخول في المعاكس (للمركبات، والدراجات النارية، والتكتك، والعربات على حدّ سواء)
4. قطع الإشارة الضوئية
5. التجاوز الخطر
6. الوقوف في الممنوع، وغيرها من المخالفات

وأكمل: "جميع المخالفات المذكورة لا مُبرر لها تحت أي ظرف من الظروف، لذلك فإن التوجيهات الحكومية لشرطة المرور بتشديد إجراءاتها الميدانية في متابعة المُخالفين وضبط الحالة المرورية إلى أقصى حدّ، حفاظاً على أرواح المواطنين وسلامة أبناء شعبنا".

وتابع: "رسالتنا اليوم لجميع السائقين هي الالتزام الكامل بقواعد السير الآمن على الطريق، وإتباع إجراءات السلامة التامة، وإننا لن نتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

وأردف: "لقد فقدنا الليلة الماضية طفلاً آخر، راح ضحية حادث سير شرق المحافظة الوسطى، وهو الطفل الرابع خلال شهر تقريباً، بالإضافة للكثير من الإصابات المختلفة".

وذكر اللواء أبو شرخ: "آن الأوان أن يقف الجميع عند مسؤولياته، وكفى لحوادث السير التي تخطف الأرواح، وتُخلّف الإصابات والإعاقات بالعشرات".

ونوه إلى وجود أكثر من 70 ألف مركبة في بقعة صغيرة ومكتظة بالسكان كقطاع غزة، يحتم علينا جميعاً بلا استثناء مضاعفة الشعور بالمسؤولية، بدءاً من السائق، مروراً بمدارس تعليم السياقة، ومؤسسات الفحص، وصولاً إلى الشرطي في الميدان، وجميع عابري الطريق".

واختتم حديثه بالقول: "نعكف على تنفيذ العديد من المشروعات التطويرية ضمن خطتنا للمرحلة القادمة، وحتى يتسنى لنا ذلك فلابد أولاً أن نحقق المتطلبات الأساسية لتلك المشروعات، والمتمثلة في الوصول لمركبة مؤهلة وآمنة على الطريق، وسائق منضبط بقواعد السير الآمن".

أخبار ذات صلة

النائب العبادسة: الاحتلال هو الراعي الأول للإرهاب ووصم مؤسسات حقوقية

النائب العبادسة: الاحتلال هو الراعي الأول للإرهاب ووصم مؤسسات حقوقية

نادي الأسير: احتمالية ارتقاء شهداء بين صفوف المعتقلين المضربين تتصاعد

نادي الأسير: احتمالية ارتقاء شهداء بين صفوف المعتقلين المضربين تتصاعد

اليوم.. موعد الإفراج عن ثلاثة أسرى من بيت لحم

اليوم.. موعد الإفراج عن ثلاثة أسرى من بيت لحم

مركزية &#34;فتح&#34; تواصل لقاءاتها مع فصائل منظمة التحرير

مركزية "فتح" تواصل لقاءاتها مع فصائل منظمة التحرير

رئيس الوزراء يبدأ غدًا جولة أوروبية لحشد الدعم السياسي والمالي

رئيس الوزراء يبدأ غدًا جولة أوروبية لحشد الدعم السياسي والمالي

دغلس: الاحتلال يعمل على تقطيع الأراضي الفلسطينية وفرض سياسة الأمر الواقع في الضفة

دغلس: الاحتلال يعمل على تقطيع الأراضي الفلسطينية وفرض سياسة الأمر الواقع في الضفة

الشعبية: نطالب بدعم السلع الأساسية وتعرية المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار

الشعبية: نطالب بدعم السلع الأساسية وتعرية المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار

الرئيس عباس يهنئ رئيس زامبيا بذكرى الاستقلال

الرئيس عباس يهنئ رئيس زامبيا بذكرى الاستقلال

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

النائب العبادسة: الاحتلال هو الراعي الأول للإرهاب ووصم مؤسسات حقوقية

النائب العبادسة: الاحتلال هو الراعي الأول للإرهاب ووصم مؤسسات حقوقية

اليوم.. موعد الإفراج عن ثلاثة أسرى من بيت لحم

اليوم.. موعد الإفراج عن ثلاثة أسرى من بيت لحم

الرئيس عباس يهنئ رئيس زامبيا بذكرى الاستقلال

الرئيس عباس يهنئ رئيس زامبيا بذكرى الاستقلال

سلطات الاحتلال تماطل في تقديم العلاج للأسير &#34;إبراهيم غنيمات&#34;

سلطات الاحتلال تماطل في تقديم العلاج للأسير "إبراهيم غنيمات"

الاحتلال يعتقل شابًا من الخليل

الاحتلال يعتقل شابًا من الخليل

هيئة الأسرى: سلطات الاحتلال تماطل في تقديم العلاج اللازم للأسير إبراهيم غنيمات

هيئة الأسرى: سلطات الاحتلال تماطل في تقديم العلاج اللازم للأسير إبراهيم غنيمات

اعتقالات ومواجهات في الضفة والقدس

اعتقالات ومواجهات في الضفة والقدس

تفاصيل معاناة الأسير العارضة مهندس نفق الحرية في سجون الاحتلال

تفاصيل معاناة الأسير العارضة مهندس نفق الحرية في سجون الاحتلال

منوعات

شاهد: صلاح عبد الله عن شقيقه &#34;دفنته ورجعت صورت فيلم&#34;

شاهد: صلاح عبد الله عن شقيقه "دفنته ورجعت صورت فيلم"

شاهد: أمل عرفة تعلن عن مسلسل &#34;القبة 3&#34; بطريقة مثيرة للجدل

شاهد: أمل عرفة تعلن عن مسلسل "القبة 3" بطريقة مثيرة للجدل

شاهد: ملك أحمد زاهر تتعرض لإصابة في يدها لسبب غريب

شاهد: ملك أحمد زاهر تتعرض لإصابة في يدها لسبب غريب

بتهمة الخيانة.. عقوبة صادمة لمدير أعمال هيفاء وهبي السابق

بتهمة الخيانة.. عقوبة صادمة لمدير أعمال هيفاء وهبي السابق

لهذا السبب الغريب.. حمادة هلال يغضب من مخرج فيلمه الجديد

لهذا السبب الغريب.. حمادة هلال يغضب من مخرج فيلمه الجديد

بعد غيابها عن الـ&#34;سوشيال ميديا&#34;.. ما حقيقة وفاة سوسن بدر بـ(كورونا)؟

بعد غيابها عن الـ"سوشيال ميديا".. ما حقيقة وفاة سوسن بدر بـ(كورونا)؟

شاهد: نضال الأحمدية تهاجم أصالة وتصفها بالـ&#34;داعشية&#34;

شاهد: نضال الأحمدية تهاجم أصالة وتصفها بالـ"داعشية"

رغم الفيديو المتداول.. ريم البارودي تنفي سقوطها على السجادة الحمراء بالجونة

رغم الفيديو المتداول.. ريم البارودي تنفي سقوطها على السجادة الحمراء بالجونة

رغم إنفصالهما.. دينا الشربيني تثير الجدل برقصها أمام عمرو دياب

رغم إنفصالهما.. دينا الشربيني تثير الجدل برقصها أمام عمرو دياب

عربي

العراق: المفوضية توافق على إعادة العد والفرز اليدوي لـ 234 محطة

العراق: المفوضية توافق على إعادة العد والفرز اليدوي لـ 234 محطة

الجيش السوداني يفرض إجراءات أمنية مشددة في محيط سجن البشير

الجيش السوداني يفرض إجراءات أمنية مشددة في محيط سجن البشير

الجزائر: وزارتان توقفان العمل باللغة الفرنسية في المعاملات الرسمية

الجزائر: وزارتان توقفان العمل باللغة الفرنسية في المعاملات الرسمية

اليمن: سقوط صاروخاً باليستيا فور إطلاقه على أحد الأحياء السكنية بمدينة ذمار

اليمن: سقوط صاروخاً باليستيا فور إطلاقه على أحد الأحياء السكنية بمدينة ذمار