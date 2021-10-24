الشعبية: نطالب بدعم السلع الأساسية وتعرية المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار

رام الله - دنيا الوطندعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أمام ارتفاع أسعار السلع الأساسية في غزة، وتقاذف المسؤوليات والمُسببات الجهات الحكومية لتسعير السلع الأساسية واعلانها لجمهور المستهلكين، وتشديد الرقابة على الأسعار، وانفاذ القانون بحق المتلاعبين بها.واعتبرت الجبهة في بيان وصل "دنيا الوطن" أن التلاعب بقوت الفقراء من شأنه أن يعزز انعدام الأمن الغذائي، وضرب لصمود المواطنين في القطاع، الذين يواجهون الحصار والعدوان.وختمت الجبهة بيانها مؤكدة أن غزة اليوم أحوج ما تكون لدعم السلع الأساسية والمنتوج الوطني، وتوفير الأمن الغذائي للفقراء، وهو ما يتطلب نبذ وتعرية المحتكرين والمتلاعبين بأسعار السلع الأساسية، ووقف سياسة إغراق الأسواق بالسلع المنافسة للسلع الوطنية، ووقف للإجراءات التي من الممكن أن ترفع أسعارها وتزيد من فجوات الحرمان للفقراء.