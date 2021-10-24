الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بمبادرتي السعودية لمواجهة أزمة المناخ

رام الله - دنيا الوطنتلقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفيًا، أمس السبت، من أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، مبديًا الاخير ترحيبه بمبادرتي السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر.وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية ( واس)، أشاد الأمين العام للأمم المتحدة بحزمة المبادرات التي أعلنها ولي العهد محمد بن سلمان ، وعدّها خطوة كبيرة لحماية البيئة ومواجهة تحديات التغيُّر المناخي.بدوره، شكر العاهل السعودي الأمين العام للأمم المتحدة على ما أبداه من ترحيب بالمبادرتين، منوهًا بجهود المنظمة وأمينها العام في مواجهة التغير المناخي، واتخاذها ما يلزم من خطوات للحد من آثاره البيئية والاقتصادية، ومؤكدًا اهتمام المملكة ضمن رؤيتها 2030 بقضايا البيئة، والطاقة النظيفة، والتغير المناخي.